غلاب: ولاية اللصوص تستنزف اليمني لتشبع هوسها الإجرامي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 نجيب غلاب كتب الخليج 365 هاجم نجيب رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، نجيب غلاب، مليشيا الحوثي التي تحتفل بما تسميه "يوم الولاية".

Advertisements وكتب غلاب، عبر حسابه على موقع تويتر: ولاية اللصوص تستنزف اليمني لتشبع هوسها الاجرامي في جمع الثروة والسطو ملكة في طبعها وترى اليمن حقا اصطفاه الله لهم لذا السطو عندهم دين. وأضاف: هي خليط بين متعحرف عرقي ودجال ونهاب وقاتل وككتيل كراهية وحقد. وختم تغريدته بالقول: مقارنة بالاذى الذي ألحقته الحوثية باليمن واليمني سلام الله الف سلام على الانتقالي.

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