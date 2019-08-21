شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــاجل : السعودية ترفض استقبال وفد "المجلس الانتقالي" برئاسة "عيدروس الزبيدي" لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر مطلعة شبة مؤكدة بأن السعودية سترفض استقبال وفد المجلس الانتقالي على اراضيها حتي ينسحب من المواقع الحكومية التي استولى عليها في عدن وأبين وفق حسب البيان الصادر عن قيادة التحالف مطلع الشهر القادم.

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وذكرت وسائل اعلامية مقربة من المجلس الانتقالي بأن وفدا من قيادة المجلس توجه مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في الحوار المرتقب الذي دعت اليه الرياض .

وواشارت المصادر ان الوفد ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس وهم : الدكتور ناصر الخبجي والأستاذ علي الكثيري والأستاذ عبدالرحمن شيخ والمهندس عدنان الكاف .

وتأتي مغادرة وفد المجلس الانتقالي العاصمة المؤقتة عدن إلى جدة استجابة لدعوة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي طالبت فيه وقف التصعيد في عدن وانسحاب قوات الانتقالي من المواقع الحكومية قبل الحضور الى اي مفاوضات مع الحكومة الشرعية.