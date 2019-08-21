شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مكاوي يلتقي السفير الصيني ويدعو إلى تجاوز لغة العنف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - التقى مستشار رئيس الجمهورية رئيس مكون الحراك الجنوبي ياسين مكاوي المشارك سعادة سفير الصين الصديقة كانغ يونغ.

واستعرض اللقاء الوضع القائم في عدن جراء الأحداث المؤسفة والمستمرة في عدن والتي يحاول البعض زيادة سعيرها باتجاه المحافظات الأخرى ومنها ما يجري في أبين.

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وأكدا على ضرورة تجاوز لغة العنف والاستقواء بالسلاح والاتجاه نحو تحقيق بيئة مناسبة للحوار يشارك فيها كافة المكونات السياسية والمجتمعية في عدن وغيرها حرصاً منهما على إنجاح حوار جدة وحفاظاً على السلم الاجتماعي في مدينة عدن وبقية المحافظات وبما يحقق سلام دائم في عموم اليمن ودرء مخاطر استخدام العنف وتأثيراته السلبية على العملية السلمية والسلام في المنطقة كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الهامة.

من جانبه أكد سعادة السفير كانغ يونغ على دعم بلاده لعملية السلام التي يقودها المبعوث الدولي السيد جريفيث وتمسكها بالمرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكذا دعمها للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.