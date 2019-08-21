البيض: مكافحة واستئصال الاٍرهاب في صدارة المهام الوطنية للمجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال هاني البيض ان مكافحة واستئصال بؤر الارهاب في صدارة المهام الوطنية لأبناء الجنوب وممثلهم المجلس الانتقالي . وقال هاني البيض في تغريدة على موقعه في تويتر :" مكافحة واستئصال بؤر #الاٍرهاب في صدارة المهام الوطنية لدى ابناء #الجنوب العربي ممثل بالمجلس #الانتقالي الذي يعرف جيدا اين يوجه وحداته العسكرية والأمنية وقادتها الابطال .. بأهمية وعناية.. أخبار قد تهمك: Advertisements وجاء تعليق هاني البيض على الانتصار الذي حققه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة ابين.

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