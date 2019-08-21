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 نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يكشف جانب من مخطط الإصلاح والحوثي لإسقاط الجنوب 

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

هاني بن بريك

هاني بن بريك

 نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يكشف جانب من مخطط الإصلاح والحوثي لإسقاط الجنوب 

كتب

الخليج 365

كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، جانب من مخطط حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، لإسقاط الجنوب بالإتفاق مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "المخطط كما قلناه سقوط عدن بيد الإصلاح ثم سقوط الجنوب" .. مضيفاً أنه سيلي ذلك تتوقف كل الجبهات ضد الحوثي؛ لأن الجنوبيين هم من يقاتل فيها .

وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم ضم الجنوب لمأرب وتعز وسيدخل الإصلاح في تسوية مع الحوثي لتقاسم السلطة .. مؤكداً أنه ولهذا السبب يضرب الإصلاح الكل الجنوب والتحالف والمؤتمر .

وأضاف "فشل المخطط فقالوا انقلب الانتقالي على الشرعية" .

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