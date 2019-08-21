أحمد بن بريك يلتقي هيئة إدارة مستشفى باصهيب العسكري بعدن

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

التقى رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، مساء الثلاثاء، بهيئة إدارة مستشفى باصهيب العسكري برئاسة الدكتور سالم العطاس مدير المستشفى .

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وفي اللقاء الذي حضره د. سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة والبيئة في الجمعية الوطنية، وعقيد عبدالله علي محسن نائب مدير المستشفى، تم مناقشة أوضاع المستشفى والخدمات العلاجية التي تقدم للجرحى والحالات الطارئة وامكانياته وقدراته في مواجهة تلك الحالات التي تصل للمستشفى، وكذا الجهود العظيمة التي تبذل من الطاقم الإداري والطبي والتمريضي لمنتسبي المستشفى ودورهم الاستثنائي في هذه الظروف بالرغم من ضعف وشحت الإمكانيات المتوفرة لديهم من قبل قيادة الخدمات الطبية ووزارة الدفاع.

واطلع بن بريك على الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها إدارة المستشفى، مثنياً على جهود الإدارة والطاقم الطبي والتمريضي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مدينة عدن بشكل خاص .

وأشار إلى أنه سيتم العمل على معالجة الاحتياجات الضرورية والعاجلة وتقديم كل ما يمكن ان يذلل الصعاب أمام المستشفى وإدارتها .. منوهاً بضرورة الاهتمام والالتزام بالدوام الرسمي لجميع طواقم المستشفى .