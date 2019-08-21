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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين
علم ” الخليج 365 ” من مصادر خاصة في محافظة أبين، أن قوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تجري اتصالات مكثفة مع عدد من المعسكرات الموالية لحكومة هادي من اجل تسليم معداتهم العسكرية للمجلس.
واشارت المصادر الى أن اللواء 115 مشاة التابع لهادي بصدد تسليم اسلحته وقيادة اللواء للمجلس الانتقالي، وذلك بعد تلقيه تهديدات بإقتحامه .
وكانت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي قد احكمت سيطرتها على مديرية الكود بعد إسقاطها لمُعسكر الشرطة العسكرية ومن ثم توجهت لإسقاط معسكر قوات الأمن الخاصة بمديرية زنجبار عاصمة المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوية عسكرية تابعة لهادي تستعد لتسليم معسكراتها في أبين للإنتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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