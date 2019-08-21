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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد مؤامرة الإمارات .. أول رد عربي صارم ضد مشاريع الانفصال والفوضى في اليمن .. وإصدار البيان رقم (1)

قالت الجامعة العربية إن الأوضاع في اليمن تُثير المزيد من الانزعاج والقلق خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المُقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : المخابرات الامريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد (صورة) عاجـــل : السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد Advertisements عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- وأوضحت الجامعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والميلشياوية، في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف. كما أكدت الجامعة أن استمرار جماعة الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين واستفزازاً مقصوداً للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني. وأشارت إلى أن جماعة الحوثي لا زالت تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها. وأشار المصدر في هذا الصدد إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق ثلاثين معتقلاً الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات وناشطون يشملهم اتفاق تبادر الأسرى ضمن تفاهمات ستوكهولم، واصفاً هذا السلوك بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات جماعة الحوثي، والتي تعكس انسلاخاً كاملاً من الشرعية وإهداراً لقيم العدالة والإنسانية.

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