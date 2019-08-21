الفنانة اليمنية ‘‘بلقيس فتحي’’ تكشف عن فعل ‘‘محرج’’ قامت به مرة واحدة في حياتها ولن تعيده بعد...

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عدن - ياسمين التهامي - ردت الفنانة اليمنية بلقيس على مجموعة أسئلة وجهها لها متابعوها. بلقيس ردت على سؤال من أحد متابعيها عن سبب عدم تحدثها بلهجتها اليمنية، حيث أرجعت السبب إلى صعوبة اللهجة، قائلة: “لهجة منطقتنا من أصعب المناطق في اليمن وإذا تحدثت بها ما يفهمني إلا أهلها”.

وتابعت: “سبق وغردت باللهجة اليمنية في تويتر وجلسنا ساعة نترجم معاني الكلمات لأن المعظم لا يعي أن اليمن فيها حضارات ولهجات كثيرة ومختلفة جداً ومو كلها مفهومة للعرب الآخرين”.

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وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وحاصلة على الجنسية الإماراتية، وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني.