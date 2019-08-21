شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن.. بيان عاجل وطارئ وهذا ما قد يحدث بعد ساعات في عدن “تفاصيل” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حملت حكومة هادي ، الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لقوات المجلس الانتقالي الذي انتهى بالسيطرة الكاملة على آخر قلاع الشرعية في عدن.

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واتهمت الحكومة ، الإمارات والانتقالي بتقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف.

وأشارت إلى أن دعم الإمارات لقوات الانتقالي فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، ومثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية.

وفي بيان لحكومة هادي خلال اجتماعها اليوم في الرياض ، دعت إلى مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بيان الحكومة أن السعودية لديها خطط لإنهاء ما وصفته بالتمرد الذي يقوده الانتقالي في الجنوب.

وناشدت الحكومة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حوله هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب الحوثويين في صنعاء.

وشددت الحكومة المجتمع الدولي ومؤسساته في دعمها واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية بحسب البيان.

ويأتي بيان الحكومة عقب انتهاء إحاطة المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث في مجلس الأمن الذي ندد بانقلاب الانتقالي الذي ندد بالأعمال الغير مقبولة التي يقوم بها المجلس الانتقالي في عدن واقتحام لمؤسسات الدولة بقوة السلاح بحسب تعبيره.

إلى ذلك قال مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي عبدالخالق عبدالله إن حكومة الشرعية تهاجم دون وجه حق حق الإمارات العربية المتحدة وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضروري مع أقوى حليف في تحالف دعم الشرعية.

وأشار عبدالله في تغريدات على حسابه في تويتر إلى أن الإمارات حتما لم تكن تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها.

وأضاف مستشار عهد أبو ظبي:منذ 5 سنوات والإمارات تحارب من أجل الشرعية ومنذ 5سنوات والشرعية تحارب الإمارات وتلقى بفشلها على الامارات.

واعتبر أن حكومة الشرعية اصبحت عالة وتود اطالة الحرب قائلا إنه من الخسارة التضحية لأجل الشرعية بقطرة دم أو $ واحد ذهب لقيادتها الفاسدة.

وتمنى مستشار ولي عهد أبو ظبي من الامارات وقف مساعداتها واعادة جنودها من اليمن فورا.