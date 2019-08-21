شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الآن.. الصلاة في حضرة “نساء متبرجات ”.. ابن زايد يأتى بدين جديد تسبب في سخرية وهجوم واسع عليهم لما اعتبره النشطاء استهزاء بشعائر الإسلام(تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعاد ناشطون بموقع التواصل تويتر تداول صور قديمة مثيرة للجدل لحكام الإمارات على رأسهم ابن زايد، وهم يصلون على ما يبدو بأحد الأماكن العامة وإلى جانبهم نساء متبرجات ما تسبب في سخرية وهجوم واسع عليهم لما اعتبره النشطاء استهزاء بشعائر الإسلام.

وتظهر الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرا، مسؤولون إماراتيون وشخصيات بارزة يتقدمهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايدوحاكم دبي محمد بن راشد، وهم يصلون ربما بأحد المولات أو المطاعم ويظهر إلى جانبهم عدد من النساء المتبرجات

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