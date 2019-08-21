شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : رئيس البرلمان اليمني ‘‘البركاني’’ يخرج عن صمته ويعلن تعطيل الوساطة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الثلاثاء، من مخاطر أي محاولات لتقسيم أو تشطير اليمن وما سينتج عنها من آثار وتداعيات ستنعكس سلبا على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال البركاني خلال استقباله سفيري المملكة المتحدة مايكل آرون والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير " إن هذه الأعمال تخدم بالدرجة الأولى توجه ومشروع مليشيا الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني في المنطقة".وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

واستعرض البركاني التطورات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي عدن وابين.. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتجاوز ما جرى ..

وأشاد رئيس البرلمان، بالدور الذي تقوم به السعودية لاحتواء وإنهاء تداعيات التمرد على الدولة في المحافظتين من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وأكد أن ما يجري في محافظة أبين هو محاولة لتعطيل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع بمحافظة عدن.

وشدد البركاني على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في اليمن..

ولفت إلى ضرورة قيام المبعوث الأممي لليمن بتحريك العملية السياسية بصورة فاعلة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الممارسات التي تقوم بها المليشيا الإنقلابية.

من جانبهما أكدا السفيران الأمريكي والبريطاني اهتمام بلديهما البالغ بالشأن اليمني وموقفهم الثابت مع وحدة اليمن و أمنه واستقراره.

كما عبرا عن إدانتهما لما حدث في محافظة عدن، مؤكدان مواقفهما الثابتة إلى جانب الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت ميليشيا الانتقالي الإماراتي، على معسكر الشرطة العسكرية بمحافظة أبين، بعد مواجهات مع القوات الحكومية، فيما تحاصر قوات الأمن الخاصة، في استمرار لمعركة السيطرة على المقار الحكومية التي بدأتها الأسبوع الماضي في العاصمة المؤقتة عدن.

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