ورد الآن : ضربة موجعة للإمارات في مجلس الأمن .. ووضعها مع ‘‘إيران’’ في خانة التمرد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب المندوب اليمني، في مجلس الأمن، عبدالله السعدي، من دولة الإمارات وقف دعمها المالي والعسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي فوراً.
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وعبر السعدي، عن إدانة اليمن لهذا الدعم الدي تقوم به الإمارات لمجاميع مسلحة تابعة لما يسمى بالانتقالي الجنوبي، وتمكينه من السيطرة على مؤسسات الدولة، وتقويض الحياة العامة في الجنوب.
وحملت اليمن، في مجلس الأمن، المجلس الإنتقالي ودولة الإمارات التي تدعمه، المسؤولية الكاملة لتبعات الانقلاب الجديد في عدن.
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