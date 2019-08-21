شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : سقوط أبرز معسكرات الشرعية في أبين وقائد الأمن الخاص يسلم المعسكر ويغادر - مقتل قائد عسكري رفيع واصابة آخر من مليشيات الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افادت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء بسقوط اهم معسكرين للحكومة الشرعية في محافظة ابين (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر لمأرب برس ان معسكر الشرطة العسكرية الواقع في منطقة الكود بمديرية خنفر بأبين ؛ سقط بيد مليشيات الانتقالي بعد معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم.

أخبار قد تهمك:

Advertisements

واشارت المصادر الى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة عسكريين ابرزهم قائد حراسات قوات النجدة الموالي للشرعية ، فيما اصيب قائد في مليشيات الانتقالي يدعى الشنيني ، اما قائد الشرطة العسكرية، العاقل ، لم يعرف مصيره حتى الان ، مع انباء عن مغادرته المعسكر قبل سقوطه.

وفي ضربة جديدة للشرعية ، سلم قائد قوات الامن الخاص العقيد محمد العوبان معسكر الامن الخاص الواقع في زنجبار لمليشيات الانتقالي بعد اشتباكات محدودة.

وواضحت مصادر مأرب برس أن قائد المعسكر العوبان غادر مع عتاده الى لودر وسلم المعسكر بعد مفاوضات وتدخل وساطة اوقفت الاشتباكات وانتهت بتسليمه.