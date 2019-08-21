مقاتلات التحالف تستهدف مواقع لتخزين الصواريخ البالستية بصنعاء الأربعاء 21 أغسطس 2019 شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من الاثنين، غارات مكثفة، على عدد من المواقع والكهوف التي تستخدمها مليشيات الحوثي لتخزين الصواريخ البالستية في العاصمة صنعاء شمال اليمن.

Advertisements ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الناطق باسم قوات التحالف تركي المالكي "ان عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي". ودعا التحالف المواطنين إلى الابتعاد على مواقع المليشيات الحوثية والأماكن المستهدفة للحفاظ على أرواحهم، وفقا لوكالة واس.

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