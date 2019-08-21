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مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش وتحرير مواقع جديدة في حجة

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مقتل عدد من ميليشياالحوثي بنيران الجيش وتحرير مواقع جديدة في حجة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

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مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش وتحرير مواقع جديدة في حجة

كتب

الخليج 365

قُتل 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني، وتحرير مواقع جديدة، في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

 

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وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير منطقة "كرس اليماني" مديرية حرض، وأسفرت المعارك عن مقتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي وسقوط عدد من الجرحى".

 

وأكد المصدر أن المعارك مازالت مستمرة وسط تقدم لأبطال الجيش الوطني.

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