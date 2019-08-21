شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل: السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، مع تنبيه متقدم أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة رياح وأتربة؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات في مثل تلك الحالة الجوية، ومتابعة توجيهات الجهات المعنية لسالكي الطريق الواصل بين المحافظات التي تقع تحت تأثير الحالة الجوية. وأفاد التنبيه المتقدم الصادر عن "الأرصاد"، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء. وتشمل الحالة الجوية محافظات "القنفذة والليث وجدة ورابغ والطريق الواصل بين تلك المحافظات". وتتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في نشاط للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على المحافظات الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

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