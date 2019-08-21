شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... قناة المسيرة توقف بث جميع برامجها الاخبارية وتعلن عن هذا الخبر العسكري العاجل ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوقفت قناة المسيرة الاخبارية التابعة للحوثيين بث كافة برامجها الاخبارية لتعلن عن اسقاط طائرة امريكية ضخمة وبسلاح محلي كما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 بدون طيار تابعة في أجواء محافظة ذمار بصاروخ مناسب أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار العميد سريع إلى أن الصاروخ الذي تم الاستهداف به تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي إن شاء الله.

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