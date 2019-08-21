شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...الرئيس هادي يقلب الطاولة ’ويفاجئ الجميع ’ويطيح’’ بقيادات عسكرية شمالية بارزة .. ويعين بديلا عنها قيادات جنوبية (الاسماء + المناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر خاصة لــ “بوابتي” عن صدور قرارات جمهورية مرتقبة في المؤسسة العسكرية التابعة للجيش الوطني. وذكرت المصادر” أن القرارات ستشمل تغيير مدير العمليات الحربية اللواء الركن خالد يحيى الأشول، وتعيين بدلا منه العميد الر كن أحمد العابسي”. وأضافت المصادر” أن القرارات ستشمل أيضا تعيين اللواء الركن ناصر الذيباني رئيسا لهيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع”. وأوضحت المصادر” أن القرارات ستشمل أيضا عدد من الدوائر وقادة المناطق”.

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