شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تتعرض لاكبر خيانة في أبين وقيادات كبيرة تكشف تفاصيل ما حدث (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الجمعية العامة في المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، الشكر منتسبي معسكرات النجدة والقوات الخاصة والشرطة العسكرية في محافظة أبين، معلنا عن انضمامهم إلى قوات المجلس المدعومة من الإمارات.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في تويتر: “نشكر منتسبي معسكرات النجدة والقوات الخاصة والشرطة العسكرية في محافظة أبين على انضمامهم ووقوفهم ضد من يحرضوا لقتال إخوانهم في المجلس الانتقالي وشعب الجنوب واعلانهم الانضمام للجنوب وللمجلس الانتقالي والذين أكدوا انهم سيكونون في مقدمة الصفوف من اجل الدفاع عن شعب الجنوب قاطبة”.

Advertisements

وتمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في غضون ساعات فقط من اقتحام معسكر الشرطة العسكرية في محافظة أبين ومعسكر القوات الخاصة في مركز المحافظةبعد أن أمهلت قوات هادي المتمركزة فيه عدة ساعات للتسليم أو المواجهة العسكرية، وتم التسليم.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الشرعية إن تصعيد قوات المجلس الانتقالي في أبين سيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة السعودية.

وأكدت في تغريدات على حسابها في تويتر رفض الشرعية استمرار تقديم الدعم الإماراتي لقوات المجلس الانتقالي وطالبت بإيقافه فورا.

وأتى تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي بعد ساعات من اجتماع هادي بقيادات سلطة الشرعية وتشكيله خلية لإدارة الأزمات ومواجهة انقلاب عدن.

واتهم مسؤولون في سلطة الشرعية السعودية بالمشاركة في استكمال الانقلاب على سلطة الشرعية.