شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آيات منجيات تجلب لك كل خير وتدفع كل سوء وتفتح لك ابواب الرزق وتشفيك من كل الامراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم

عن الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمه ذات يوم شيئا لو اراد سكان السموات والارض به سوءا ما قدروا عليه وان من قرأها وحملها معه غفر له يوم القيامة ومن قرأها ومسحها على نفسه كان عزيزا لدى الامراء والحكام وان كانوا غاضبين عليه لانوا له وهي سبع آيات من القرآن الكريم وذكر بأن لها ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة وهي :

Advertisements



اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

1. "قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ".التوبة 51

2. "وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير".الانعام 17

3. " وما من دآبة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" .هود 6

4. " اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دآبة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم" .هود56

5. " وكأيّن من دآبة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ".العنكبوت60

6. " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم". فاطر2

7. " ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " .الزمر 38

صدق الله العليّ العظيم