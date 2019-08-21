عودة المواجهات بين فصائل المرتزقة في محافظة تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
تجددت الإشتباكات مساء الثلاثاء، بين فصائل المرتزقة في محافظة تعز.
وذكرت مصادر خاصة أن مديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز شهدت قصف مدفعي متبادل بين مليشيا حزب الاصلاح وحلفائهم السابقين في جماعة ابو العباس مما اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين اثر تعرض منازلهم للقصف.
واتهم ناشطون اصلاحيون مليشيا أبي العباس المتمركزة في جبل مشاعرة باستهداف قرية الحجر بقذائف المدفعية مما أدى إلى مقتل طفلين تحولت أجسادهم إلى أشلاء.
واضافت وسائل اعلامية محسوبة على الاصلاح أن قصف ابو العباس أسفر أيضاً عن تحطم سيارتين وذلك بعد ساعات من مقتل طفل وجرح آخرين في صفوف المدنيين في منطقة البيرين جراء قنصهم من قبل مليشيا أبي العباس المتمركزة في المرتفعات الجبلية المطلة على المنطقة.
وكانت مناطق التربة والبيرين جنوبي تعز شهدتا تصعيداً كبيراً من قِبل فصائل المرتزقة .
وتتهم جماعة ابو العباس “الإصلاح” بمهاجمة مناطق الحجرية وإحكام السيطرة عليها، وتفكيك اللواء 35 مدرع التابع كتائب أبي العباس.
وأوضحت الكتائب – في بيان – إنَّ مواقعها في منطقة البيرين تتعرض لهجوم من قبل مليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح.
وتقول معلومات متداولة إنّ حزب الإصلاح حشد عدداً غير مسبوق من القوات والمعدات العسكرية لمهاجمة مناطق جنوب تعز التي لا تزال خارج سيطرته عسكرياً وشعبياً.
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