عاجـــل : قوة جنوبية ضاربة وسلاح فتاك تترك كل المحافظات الجنوبية وتجتاح هذه المحافظة الشمالية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قوة جنوبية ضاربة وسلاح فتاك تترك كل المحافظات الجنوبية وتجتاح هذه المحافظة الشمالية

قالت مصادر عسكرية ان قوة من ألوية العمالقة الجنوبية تدخلت على الخط في معركة القوات الحكومية التي يساندها حزب الإصلاح في مديرية الحجرية التي تتواجد فيها قوات اللواء 35 مدرع وكتائب ابو العباس المدعوم من الامارات.

وذكرت تلك المصادر ان مليشيا الحوثي تفرض حصار على مدينة التربة بهدف تضييق الخناق على القوات المناوأة لها , مما شجع العمالقة على الدخول في خط المعركة هناك.

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وكان قائد اللواء ثالث عمالقة حمدي شكري قد طالب قائد اللواء الرابع مشاة جبلي الإخواني أبو بكر الجبولي بسحب قواته من مناطق الحجرية بشكل كامل.

وتفرض مليشيا الحوثي حصار على مناطق يتواجد فيها اللواء 35 الغير خاضع للحزب والذي تواجد فيه كتائب ابي العباس التي اخرجها الاصلاح قبيل اشهر من داخل المدينة القديمة .