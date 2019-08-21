شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قيادي مؤتمري يقطع على الحوثيين فرحتهم بما يحدث بين مكونات الشرعية.. ويقول زمن ما بعد هادي هو زمن ابو عفاش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قيادي مؤتمري يقطع على الحوثيين فرحتهم بما يحدث بين مكونات الشرعية.. ويقول زمن ما بعد هادي هو زمن ابو عفاش

قال القيادي المؤتمري المعروف بمواقفه الموالية لمليشيات الحوثيين، عبدالله هاشم الحضرمي، بأن مليشيات الحوثيين تعيش حالة زهو وأنتعاش بما يحدث داخل مكونات الشرعية في الجنوب وذكر الحضرمي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر رصدها أبابيل نت":يعيش الحوثيون حالة زهو وانتفاش بما يحدث داخل مكونات الشرعية اعتقاداً ان الأمر يشير الى قرب انتصارهم ، وهذا خطأ. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : المخابرات الامريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد (صورة) عاجـــل : السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد Advertisements عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- واضاف الحضرمي بقاء الشرعية المتهالكة يمنح الانقلاب قوة في اشارة للحوثيين ، وسقوطها يؤذن ببروز القوى الجديدة المناهضة للحوثيين بصدق. ولفت الحضرمي بأن زمن ما بعد هادي هو زمن حراس الجمهورية وابو عفاش وليس زمن الحوثيين . جدير ذكره بأن مصادر متطابقة نقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية ان هناك مساعي لبلورة الحكومة الشرعية وإشراك المجلس الانتقالي وحزب المؤتمر الموالي للراحل "صالح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي مؤتمري يقطع على الحوثيين فرحتهم بما يحدث بين مكونات الشرعية.. ويقول زمن ما بعد هادي هو زمن ابو عفاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.