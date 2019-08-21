شاهد : اخت هيفاء وهبي تثير جدلاً واسعاً في فيديو فاضح وهي عارية تماماً.. وتحذر أصحاب القلوب الضعيفة من الدخول!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخت هيفاء وهبي تثير جدلاً واسعاً في فيديو فاضح وهي عارية تماماً.. وتحذر أصحاب القلوب الضعيفة من الدخول!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو فاضح للنجمة اللبنانية رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبى.

وظهرت رولا عارية تمامًا في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية.

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وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty ) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وقبل أيام نشرت رولا التي تمتلك في حسابها أكثر من 600 ألف متابع، صورة حديثة ظهرت فيها ترتدي المايوه، وتعرض لحمها كله أمام الجميع، بالتزامن مع عيد الأضحى.

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض لحمها وجسدها.