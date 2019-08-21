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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة

تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، مع تنبيه متقدم أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة رياح وأتربة؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات في مثل تلك الحالة الجوية، ومتابعة توجيهات الجهات المعنية لسالكي الطريق الواصل بين المحافظات التي تقع تحت تأثير الحالة الجوية. وأفاد التنبيه المتقدم الصادر عن "الأرصاد"، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : المخابرات الامريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد (صورة) عاجـــل : السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! Advertisements الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- وتشمل الحالة الجوية محافظات "القنفذة والليث وجدة ورابغ والطريق الواصل بين تلك المحافظات". وتتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في نشاط للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على المحافظات الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

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