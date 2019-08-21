شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان : الكشف عن السبب الطارئ الذي منع الحكومة يوم امس من اعلان طرد الامارات من اليمن ..ما الذي حدث في اللحظات الاخيرة لنشره البيان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن السبب الطارئ الذي منع الحكومة يوم امس من اعلان طرد الامارات من اليمن ..ما الذي حدث في اللحظات الاخيرة لنشره البيان ؟

قال وزير الدولة امين العاصمة اللواء عبدالغني جميل ان

بيان مجلس الوزراء الذي صدر عن جلسته التي انعقدت مساء اليوم ، حمل الامارات نتائج الأحداث والصدامات والفوضى التي حصلت مؤخراً في مدينه عدن وأبين من قبل المتمردين على الشرعيه وايضا اقر المجلس رفع رساله لفخامه الرئيس بطلب إنهاء دور الامارات من مشاركتها في التحالف العربي في اليمن .

وخلافا لما قاله الوزير عبدالغني جميل ، فقد نشرت وكالة الانباء اليمنية سبأ ، البيان الصادر عن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي انعقدت مساء اليوم بمقر السفارة اليمنية بالرياض ، ولم يتظمن البيان النقطة التي ذكرها الوزير حول رفع رسالة لرئيس الجمهورية تطالبه بإنهاء دور الامارات من مشاركتها في التحالف العربي . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : المخابرات الامريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد (صورة) عاجـــل : السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! Advertisements الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- ورجح مراقبون ان البيان الحكومي تم تعديله قبل نشره ، وحذف بعض الفقرات القوية التي تضمنها ، وتعزز تغريدة وزير الدولة عبدالغني جميل هذة الفرضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : الكشف عن السبب الطارئ الذي منع الحكومة يوم امس من اعلان طرد الامارات من اليمن ..ما الذي حدث في اللحظات الاخيرة لنشره البيان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.