شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وزير في الشرعية: انتهت مشروعية تدخل التحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصف وزير في الحكومة الشرعية اليمنية ما يحدث في عدن بأن شبيه بما جرى سابقاً في العاصمة صنعاء، عند اجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي.
أخبار قد تهمك:
وقال الوزير صلاح الصيادي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصده المشهد اليمني: "كما حدث في صنعاء ، يتكرر السيناريو في عــدن والجنوب .. نشكر ونثمن ونقدر و (( ننبطح )) بينما الانقلابيون يستكملون السيطرة ع لحج وأبين وبعدها شبوه .. !!".
وأضاف الصيادي، "عاااار علينا ان تظل مثل هكذا قيادات تدعي انها تمثل الشعب اليمني وشرعيته وهي لا تمتلك قرار نفسها قبل غيرها ، قيادة منبطحة وبطحت وطن وشعب باكمله بسبب تعودها ع ( الانبطاح ) على شعب مقاوم وحر واصيل".
وشدد الوزير الصيادي على ضرورة ترتيب الأولويات والتعامل مع ما يجري في عدن بحزم قائلاً: "حان الوقت ان نعيد ترتيب أولوياتنا ونبحث عن خياراتنا الاخرى ..ماحدث بعدن لا يختلف عن ماحدث بصنعاء .. والانقلاب هو الانقلاب سوء كان بـ( عمامه ) او ( غتره )".
ووجه الصيادي رسالة للتحالف العربي: "اما ان يتم التعامل مع انقلاب عــدن بنفس آلية التعامل مع انقلاب صنعاء ، والا لم تعد هناك مشروعية لاستمرار التحالف العربي في محاربة انقلابيي صنعاء ( الحوثيين ) وبذلك تعتبر الحرب في اليمن في حكم المنتهية ولم ينقصنا سوى ان يضاف ( الحوثيين ) إلى قوام مؤتمر الرياض ٢ الذي يتم الإعداد والتخضير له حالياً وننهي الحرب بمشاركة كل الاطراف بدلاً من حرب لا نهاية لها لا يقبلها اليمنيين على أنفسهم ووطنهم بعد اتضاح كل شيء..!!!"
كانت هذه تفاصيل خبر وزير في الشرعية: انتهت مشروعية تدخل التحالف العربي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.