شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وزير في الشرعية: انتهت مشروعية تدخل التحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصف وزير في الحكومة الشرعية اليمنية ما يحدث في عدن بأن شبيه بما جرى سابقاً في العاصمة صنعاء، عند اجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي.

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وقال الوزير صلاح الصيادي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصده المشهد اليمني: "كما حدث في صنعاء ، يتكرر السيناريو في عــدن والجنوب .. نشكر ونثمن ونقدر و (( ننبطح )) بينما الانقلابيون يستكملون السيطرة ع لحج وأبين وبعدها شبوه .. !!".

وأضاف الصيادي، "عاااار علينا ان تظل مثل هكذا قيادات تدعي انها تمثل الشعب اليمني وشرعيته وهي لا تمتلك قرار نفسها قبل غيرها ، قيادة منبطحة وبطحت وطن وشعب باكمله بسبب تعودها ع ( الانبطاح ) على شعب مقاوم وحر واصيل".

وشدد الوزير الصيادي على ضرورة ترتيب الأولويات والتعامل مع ما يجري في عدن بحزم قائلاً: "حان الوقت ان نعيد ترتيب أولوياتنا ونبحث عن خياراتنا الاخرى ..ماحدث بعدن لا يختلف عن ماحدث بصنعاء .. والانقلاب هو الانقلاب سوء كان بـ( عمامه ) او ( غتره )".

ووجه الصيادي رسالة للتحالف العربي: "اما ان يتم التعامل مع انقلاب عــدن بنفس آلية التعامل مع انقلاب صنعاء ، والا لم تعد هناك مشروعية لاستمرار التحالف العربي في محاربة انقلابيي صنعاء ( الحوثيين ) وبذلك تعتبر الحرب في اليمن في حكم المنتهية ولم ينقصنا سوى ان يضاف ( الحوثيين ) إلى قوام مؤتمر الرياض ٢ الذي يتم الإعداد والتخضير له حالياً وننهي الحرب بمشاركة كل الاطراف بدلاً من حرب لا نهاية لها لا يقبلها اليمنيين على أنفسهم ووطنهم بعد اتضاح كل شيء..!!!"