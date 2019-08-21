وزير الإعلام: الشعب اليمني لم يرى من المملكة سوى الصدق والوفاء

وزير الإعلام: الشعب اليمنيلم يرىمن المملكة سوى الصدق والوفاء

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ثقة بلاده المطلقة في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، مثمنًا مواقفها وجهودها ودعمها ومساندتها في هذه المراحل العصيبة من تاريخ اليمن.



Advertisements

وشدد الإرياني على أن الشعب اليمني لم يرَ طيلة سنوات الأزمة من أشقائه في المملكة سوى الصدق ونبل الأخلاق والوفاء، ولن ينسى لهم هذه المواقف الأخوية المشرفة.

وأضاف الإرياني، في سياق آخر، أن إدانة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، لممارسات المجلس الانتقالي في محافظات عدن وأبين من سيطرة على مؤسسات الدولة، موقف يشكر عليه ويؤكد حالة الإجماع الدولي نحو دعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.