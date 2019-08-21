شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عربي صارم من الوحدة اليمنية ، وتحذيرا من التشرذم والاضطراب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الجامعة العربية "ان تمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب". وأشار مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة الى أن الأوضاع في اليمن تُثير المزيد من الانزعاج والقلق خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المُقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي. Advertisements وأضاف "ان جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع اليمن يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والميلشياوية، في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف". كما أكد المصدر المسئول بالأمانة العامة للجامعة أن استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين واستفزازاً مقصوداً للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني، مُضيفاً أن جماعة الحوثي لا زالت تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

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