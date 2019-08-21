اليمن تدين مغالطات جامعة الدول العربية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استنكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الصادر يوم الثلاثاء، والذي تضمن جملة من المغالطات ذات العلاقة بتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية.

وأوضح المصدر في تصريح لـــ (سبأ) أن بيان جامعة الدول العربية وكعادته منذ بداية العدوان على اليمن يظهر مدى ارتهان قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتوجهات وتوجيهات تحالف العدوان السعودي الإماراتي وخروجها الواضح عن أهداف ومبادئ ميثاق الجامعة.

وقال المصدر” لم يتطرق البيان لا من قريب أو بعيد لمعاناة أكثر من 27 مليون مواطن يمني جراء العدوان العسكري والحصار الشامل منذ خمس سنوات والذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية في العالم بالعصر الحديث “.

وأكد المصدر أن تأثير قوة المال السعودي – الإماراتي في إدارة الجامعة العربية قد طغى على المبادئ والقيم الإنسانية التي تأسست جامعة الدول العربية من أجلها، وأصبح ممارسة حق الدفاع عن النفس جريمة بنظر البعض في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف” فبدلا من اضطلاع الجامعة العربية بدورها في بذل المساعي الحميدة لإنهاء العدوان عن الشعب اليمني تستنكر قيام الجيش واللجان الشعبية بالدفاع عن الجمهورية اليمنية واستهداف مواقع عسكرية وحيوية في دولة العدوان السعودية، بغية مراجعة موقفها ووقف العدوان واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى سلام دائم وعلاقات حسن الجوار”.

ودعا المصدر أمانة جامعة الدول العربية وأمينها العام إلى مراجعة ملفاتها ومراسلات وزارة الخارجية منذ بدء العدوان للاستفادة من الدعوات المتكررة للقيادة السياسية في صنعاء، بسلوك نهج السلام العادل والمُشرف، عوضا عن إصدار بيانات مدفوعة الثمن تصب في صالح الحرب الظالمة على اليمن، وتظهر عجز القيادة الحالية للجامعة عن قيامها بواجباتها نحو الدول الأعضاء وفقا لما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية بما يعزز من أجواء السلام في المنطقة.