تعرف على مهندس ورجل انقلاب الانتقالي الأول الخفي (الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر خاصة اليوم الأربعاء عن الشخص والرجل الأول الخفي الذي يقف وراء هندسة تحركات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وانقلابه على الشرعية اليمنية.
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وذكرت المصادر " أن المدعو الدكتور حسين لقور هو الرجل الخفي والمهندس الأول لانقلاب الانتقالي على الحكومة الشرعية".
وأفادت المصادر" أن المدعو لقور والذي كان ينتمي لحزب الإصلاح الإخواني، هو من يدير تحركات الانتقالي، ويضع الخطط له، والتحركات العسكرية".
وأوضحت المصادر" أن الانتقالي لا يتحرك عسكريا وسياسيا إلا بتوجيهات من المدعو لقور".
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