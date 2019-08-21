ميليشيا الحوثي تقصف منازل المدنيين في الحديدة بالمدفعية والصواريخ

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أصيب 3 مدنيين بينهم طفل بجروح بالغة، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي جددت قصفها بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مدينة حيس أصيب جراءها المواطنان نصر عبدالقادر مطري ونبيل عبدالله قاسم بجروح مختلفة.

طلق ناري حوثي

وأضافت، أن الطفل "محمد بجاش محمد" البالغ من العمر 13 عاماً، أصيب بطلق ناري في الفخذ الأيمن أطلقه قناص حوثي.

وأشارت، إلى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

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وبحسب المصادر، فإن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية والهاون صوب منازل المدنيين، حيث سقطت قذائف الهاون وسط مديرية حيس، وخلفت أضراراً بالغة بالمنازل وممتلكات المواطنين .

وأوضحت، إن قذائف الهاون سقطت على منزل المواطن محمد علي الذهب وأدت إلى تدمير أجزاء منه وإتلاف سيارته كما سقطت قذائف أخرى على منزل المواطن حمدان المجعشي والحقت أضرار بالغة بالمنزل.

تصعيد متواصل

واكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات القصف والإستهداف على منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بشكل هستيري ، في ظل تجاهل أممي تجاه تلك الإنتهاكات والجرائم الإنسانية التي تقدم عليها الميليشيات.

ومنذ دخول اتفاق استوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، تواصل الميليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار في الحديدة وتشن قصفا متواصلا على المناطق الأهلة بالسكان في مديريتي حيس والتحيتا، مع تصعيد لهجماتها بالحديدة في مسعى لنسف اتفاق السويد.