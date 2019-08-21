شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن .." عيدروس الزبيدي" يفاجئ الشرعية والسعودية بهذا التصعيد والانقلاب الجديد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أعاد ناشطون يمنيون، تداول تصريحات سابقة لرئيس مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عيدروس الزبيدي، أكد فيها تلقيه الدعم من إيران وهاجم السعودية وجدد تأكيد موقفه وموقف المقاومة الجنوبية إلى جانب السيد عبد الملك الحوثي.

وقال عيدروس الزٌبيدي في تصريح صحفي نقلته صحيفة الطريق العدنية نهاية العام 2014م بالتزامن مع اجتياح مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية: نؤكد تمسكنا بموقفنا وموقف المقاومة الجنوبية بالوقوف إلى جانب السيد عبد الملك الحوثي نافيا بذلك مايروج له في بعض المواقع عن صدور بيان عنه ينفي تصريحه الإعلامي.

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