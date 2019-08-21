شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة... الكشف عن وثائق خطيرة تكشف تعاون سري بين الإمارات و"الحوثي" ضد السعودية والشرعية اليمنية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت معلومات ووثائق خطيرة، نشرتها مصادر عمانية مطلعة، أن الإمارات زودت ميليشيا "الحوثي" المعروفة بولائها لإيران بأسلحة فتاكة تهدد أمن السعودية القومي.

ونشرت المصادر العمانية، مقتطفات من تقارير لجنة خبراء اليمن بالأمم المتحدة ما بين 2016 - 2018، تثبت تهريب الإمارات لشحنات أسلحة عبر سفن ادعت أنها تتبع سلطنة عمان.

وأكدت أن السعودية احتجزت سابقًا شحنات على متن سفن تتبع شركات إماراتية متجهة لموانئ يمنية بوثائق مزورة تدعي أن الشحنات مصدرها عمان وبعد التحقيق الدقيق وكشف الملابسات فضلت السعوديةالصمت.

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واستشهدت المصادر، بوثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، أن شحنات مزورة تدعي أن مصادرها موانئ خصب وصحار في عمان، في حين أن الحمولات إيرانية وتم تحميلها بميناء الفجيرة، فيما وثقت الأقمار الصناعية مسار السفن.

وأوضحت أن "محافظة المهرة (التي كانت بعيدة عن الحرب) هي أبرز نقطة يتم فيها ضبط عمليات التهريب الإماراتية سواء للأموال أو الآثار أو الطائرات المسيرة أو الأسلحة الموجهة".

وأشارت المصادر العمانية، إلى أن السعوديةسيطرت على "المهرة" اليمنية لوقف هذه العلميات، بررت الأمر إعلاميًّا بمنع عمليات التهريب من عمان في حين أن الإماراتحولت عمليات التهريب للبحر.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدًا حوثيًّا غير مسبوق لهجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، دون الإمارات شريكها الرئيسي في تحالف اليمن.

وكان نعيم قاسم نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، كشف عن وجود اتصالات وتنسيقات غير مباشرة بين الحوثيين والإمارات خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب من الحديدة.