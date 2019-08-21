شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... أول اتفاق تمت الموافقة عليه بين (الشرعية والانتقالي) تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد مساء اليوم الثلاثاء في محافظة ابين اجتماعا هاما في منزل محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين ومدير عام أمن ابين العميد ابو مشعل الكازمي وقائد قوات الحزام الامني والتدخل السريع بابين العميد عبداللطيف السيد وعددا من القيادات الامنية والعسكرية.

وناقش اللقاء الازمة التي تعصف بالمحافظة وضرورة وقف اﻻقتتال الحاصل في عاصمة المحافظة .

وأكد مصدر لموقع "عدن الغد" انه وبناء على توافق سعودي اماراتي تم التوافق في الاجتماع على ان يبقى العميد ابو مشعل الكازمي في منصبه ويضاف اليه قائد القوات الخاصة بدلأ عن قائدها العقيد محمد العوبان .

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كما يعود العميد يوسف العاقل قائد للشرطة العسكرية ويعاد له جميع عدته وعتاده .

واتفق المجتمعون على العمل سويآ لما فيه خدمه أمن وامان واستقرار المحافظة وابنائها.

وأشار نفس المصدر ان قيادة التحالف العربي في العاصمة عدن دعت محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين والعميد ابومشعل الكازمي والعميد عبداللطيف السيد الى لقاء في مقر التحالف بعدن صباح يوم غدا الاربعاء وقد وافق الجميع على الحضور ومن المنتظر ان يعقد غدا بحضور عدد من قيادات التحالف العربي.