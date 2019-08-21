شكرا لقرائتكم خبر عن "الميسري" يفاجئ الجميع ويؤكد أن معركة وادي حضرموت والساحل الشرقي ستحدد المرحلة القادمة لليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال صحفي وناشط سياسي بان هناك معركتين مرتقبة هي التي ستحدد مستقبل المحافظات الجنوبية.
وأوضح الناشط محمود الميسري، في تغريدة نشرها عبر صفحته بتويتر، بأن “هناك معركتين مصيريتين تنتظرنا في الجنوب وهي معركة تظهير مناطق الوادي في حضرموت ومعركة الساحل الشرقي”المهره”.
واضاف،: إن “كل ما قد مر من احداث و معارك ماهي الا عبارة بروفات اولية تمهد لمعارك حقيقة ستحدد شكل المرحلة المستقبلية للجنوب في التسوية السياسية القادمة واستقرار البلاد والمنطقه بشكل عام”.
#المصدر: الأمناء نت
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