شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بسبب ”حشرة“ .. الفنانة الإماراتية ”مشاعل الشحي“ تحرج زوجها وتخلع حشمتها بمكان عام (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي بمقطع فيديو، وهي تجلس برفقة زوجها الفنان أحمد خميس في أحد الأماكن العامة.
حيث كان زوج ” مشاعل ” يلتقط الفيديو، وفي الوقت ذاته أشار لوجود حشرة على غطاء رأس زوجته.
وبدا الارتعاب على ملامح ” مشاعل ” ؛ وسألته مراراً عن مكان الحشرة من أجل التخلص منها إلا أنه واصل التصوير ولم يقم بمساعدتها.
حيث لجأت ” مشاعل ” لنزع جزء كبير من حجابها؛ بسبب الخوف من الحشرة.
واختلف آراء المتابعين بين من أعربوا عن إعجابهم بطرافة الزوجين، ومن رأوا أن معظم المشاهد التي يقومان بتصويرها تمثيلية وغير حقيقية.
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