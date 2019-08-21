شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ الامارات وترفض استقبال وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي لهذا السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة بأن السعودية رفضت استقبال وفد المجلس الانتقالي للدخول في حوار مع الحكومة اليمنية حتي ينسحب من المواقع الحكومية التي استولى عليها في عدن وأبين وفق بنود البيان الصادر عن قيادة التحالف مطلع الشهر الجاري.
وذكرت وسائل اعلامية مقربة من المجلس الانتقالي بأن وفدا من قيادة المجلس توجه مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في الحوار المرتقب الذي دعت اليه الرياض .
وواشارت المصادر ان الوفد ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس وهم : الدكتور ناصر الخبجي والأستاذ علي الكثيري والأستاذ عبدالرحمن شيخ والمهندس عدنان الكاف .
وتأتي مغادرة وفد المجلس الانتقالي العاصمة المؤقتة عدن إلى جدة استجابة لدعوة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي طالبت فيه وقف التصعيد في عدن وانسحاب قوات الانتقالي من المواقع الحكومية قبل الحضور الى اي مفاوضات مع الحكومة الشرعية.
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