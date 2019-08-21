حكومة هادي تقيل عدد من مسؤوليها في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

في الوقت الذي اطاح فيه المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا بحكومة هادي في عدن، أصدر وزير النقل في ذات الحكومة ، صالح الجبواني ، قرارا وزاريا رقم (155) لعام 2019م يقضي بإيقاف ثلاثة من وكلاء الوزارة عن العمل .

ويقضي نص القرار بإيقاف كلا من الخضر القفيش وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، فضل العبادي الوكيل المساعد لقطاع النقل البري ،وعامر الزعوري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية .

وأورد القرار سبب الإيقاف نظرا لموقفهم المؤيد للمجلس الإنتقالي الجنوبي .

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وكانت وزارة النقل في حكومة هادي اعلنت تعليق عملها في ديوان عام الوزارة في عدن اعتبارا من 18/أغسطس/2019م .

وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء نتيجة إنقلاب المجلس الإنتقالي على الحكومة وتعرض مبنى الوزارة للاقتحام من قبل أفرادهم واستمرار وجود أطقم تابعة لهم بالوزارة .