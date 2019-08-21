عاجـــل : مقاتلات التحالف تقصف مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين .. وقناة إخبارية تكشف عن مجزرة مروعة في الأثناء (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقاتلات التحالف تقصف مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين .. وقناة إخبارية تكشف عن مجزرة مروعة في الأثناء (تفاصيل طارئة)

شنت مقاتلات التحالف العربي ، قبل قليل غارات عنيفة معسكر الشرطة العسكرية بمحافظة أبين، عقب سقوطه في قبضة المليشيات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات .

وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل قبل قليل رصده "ناس تايمز" إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا في محيط معسكر الشرطة العسكرية، بمديرية "الكود" بمحافظة أبين، نتيجة غارات لمقاتلات التحالف العربي مساء اليوم.

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وتأتي هذه التطورات بعدما سيطر المقاتلون الانفصاليون الموالون لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، قبل نحو 10 أيام على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، في تمدد عسكري جديد في الجنوب على حساب قوات الحكومة وسلطتها.