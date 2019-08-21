عاجـــل : المجلس الانتقالي يسعد ابناء الجنوب ويزف لهم الان اول بشرى من مدينة جدة السعودية ..شاهد ما حدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المجلس الانتقالي يسعد ابناء الجنوب ويزف لهم الان اول بشرى من مدينة جدة السعودية ..شاهد ما حدث

تكللت جهود قيادة المجلس الانتقالي من تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود المحلية .

ونقل نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي منصور صالح بشرى سارة لكافة ابناء الجنوب مؤكدا حديثه بالقول : "المجلس الانتقالي ينجح في تجاوز أول وأخطر تحدٍ منذ نجاحه في استعادة مؤسسات الدولة الجنوبية بعدن، ويوفر شحنة وقود اسعافية ، بعيداً عن هيمنة العيسي ،وبمايكفي محطات الكهرباء والسوق المحلية لمدة شهر عبر شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة.

الشحنة وصلت إلى ميناء الزيت مساء أمس وسيبدأ تفريغها فجر اليوم الأربعاء ".

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وأوجز مصدر في المجلس الانتقالي نجاحات المجلس في اول اختبار لها بالتالي :

- قيادة المجلس تمكنت من شراء شحنة اسعافية من الديزل تكفي محطات الكهرباء لمدة شهر .

- قيادة المجلس تمكنت كذلك من شراء كمية اخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة .

- وصلت الى ميناء عدن باخرة المشتقات وسيتم تفريغ الحمولة فجر اليوم وعلى الفور يبدأ توزيعها على محطات التوليد ومحطات الوقود المحلية .

كل ذلك، تم بمتابعة مستمرة الرئيس الزبيدي واعضاء الرئاسة وبالتعاون مع الشرفاء والمخلصين في مصفاة عدن وشركة النفط ووزارة الكهرباء.

- بهذا تجاوز الجميع مؤقتا أخطر أزمة متعمدة اختلقتها الحكومة اليمنية فاقدة الشرعية، التي تعمدت قطع الوقود عن العاصمة الجنوبية عدن ولحج وأبين، ماهدد بانقطاع دائم للكهرباء عن المحطات العامة والخاصة التي تعمل بوقود الديزل في تلك المحافظات.