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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لماذا أصدر الملك سلمان قرارا مفاجئا.. بهدم أجزاء في المسجد الحرام ؟

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا بهدم أجزاء في المسجد الحرام، فيما كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الأسباب.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، عن مصادر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حصلت على موافقة الملك "سلمان" من أجل هدم المواضئ المكشوفة في ساحات المسجد الحرام.

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وستشمل عمليات الهدم -بحسب المصادر في رئاسة شؤون الحرمين- صناديق الأمانة المنتشرة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام.

وأرجعت المصادر السبب في صدور الملك "سلمان" وعمليات الهدم إلى رفع طاقة استيعاب الساحات الخارجية في المسجد الحرام للمصلين.

ولم توضح المصادر التوقيت الذي سيتم فيه هدم المواضئ الخارجية وكذلك صناديق الأمانة في المسجد الحرام، إلا أنه من المتوقع أن يتم الشروع فيها خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن السلطات السعودية تعمل على توسعة المسجد الحرام، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.