شاهد صورة وفد الإنتقالي الجنوبي الذي وصل إلى جدة 

وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365

حصل (الخليج 365) على صورة لوفد المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي وصل إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الإجتماع الذي دعت إليه وزارة الخارجية السعودية .



ويترأس الوفد، رئيس هيئة رئاسة المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، ويضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان الكاف .

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