الميليشيات تحفر خنادق وأنفاق بإتجاه الدريهمي بالحديدة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

ميليشيا الحوثي الإنقلابية

كتب الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تواصل حفر خنادق وأنفاق باتجاه مركز مديرية الدريهمي في جنوب مدينة الحديدة حيث تحاصر القوات المشتركة مجاميع من عناصرها التي تتخذ من الأطفال والنساء دروعاً بشرية لها .



ونقل موقع نيوزيمن الإخباري عن تلك المصادر، استمرار المليشيات في أعمال حفريات لخنادق وامتدادات نفقية من قرى المنقم بهدف الوصول إلى مدينة الدريهمي.

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وأكدت المعلومات جلب مسلحين تباعاً من مناطق مختلفة إلى الدريهمي وتركزهم حالياً في قرى المنقم والجربتين.

وزادت المليشيات خلال الأيام الماضية بصورة حثيثة من تحشيد مسلحين وعتاد وآليات وأسلحة مختلفة بينها منصات مدفعية وصاروخية في تخوم الدريهمي.

وفي سياق واحد تجدد الاستهداف المتواصل من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ، ذراع إيران في اليمن، مساء الاثنين 19 أغسطس 2019، على مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة بمديرية الدريهمي.

مصادر ميدانية قالت إن مواقع القوات المشتركة في شرق الدريهمي تعرضت لقصف مدفعي عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي.