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الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في جبهة الصفراء بصعدة

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الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في جبهة الصفراء بصعدة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في جبهة الصفراء بصعدة

كتب

الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، مناطق جديدة في جبهة الصفراء شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد.

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وبحسب موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، فقد حررت قوات الجيش، منطقتي “عار”، و”النقعة”، وجبل “العدا” في مديرية صفراء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة في تلك المناطق.

وتواصل قوات الجيش الوطني، تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا المتمردة.

وأسفرت المعارك عن تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في العدد والعدة.

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