أحداث الجنوب تتصدر عناوين الخليج 365 مساء هذا اليوم.. تعرف عليها الثلاثاء 20 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019 وهي كالتالي: أبين.. وساطة عسكرية تنجح في إخراج قائد القوات الخاصة وتسليم المعسكر

اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني أنباء عن مقتل قائد قوات حراسة النجدة خلال المواجهات الدائرة بزنجبار في أبين Advertisements حسن بنان لــ "الخليج 365": الشعب الجنوبي أثبت أنه الشريك الصادق مع التحالف العربي . أحمد بن بريك يشكر منتسبي القوات الأمنية والعسكرية في أبين قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": نناشد الرئيس السيسي أن يقف مع الجنوب في قضيته هاني بن بريك يكشف جانب من مخطط الإصلاح والحوثي لإسقاط الجنوب إجتماع هام لكافة فصائل الأمن والجيش في عدن يناقش خطة شاملة لتأمين المدينة عاجل .. بوادر لإنفراج أزمة وقود محطات الكهرباء في عدن الكشف عن تفاصيل معسكر القوات الخاصة في أبين الإنتقالي : بيان الحكومة يمثل قمة الجحود ويؤكد أن الشرعية مختطفة بيد الإخوان إماراتيون يردون على بيان الحكومة الناكر لدور بلادهم ضمن التحالف في اليمن قائد الحزام الأمني لـ"الخليج 365": هدفنا تحرير الجنوب بكامل ترابه..وطرد مليشيات الإصلاح وفد الإنتقالي برئاسة الزبيدي يصل إلى السعودية سياسيون وصحفيون : بيان الحكومة ضد الإمارات يؤكد أنها في قبضة الإخوان

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