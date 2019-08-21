مقرر الجمعية الوطنية لـ"الإنتقالي" لـ"اليمن العربي": هذه نقاط قوة الجنوبيين في مباحثات جدة

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مقرر الجمعية الوطنية لـالإنتقالي لـاليمن العربي: هذه نقاط قوة الجنوبيين في مباحثات جدة
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
نصر هرهرة
كتب
سيد مصطفي
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، ان الجنوبيين يمتلكوا نقاط قوة يستندوا عليها في حوار جدة، مبينًا أن اهمها انه مسيطر على الارض ومفوض من الشعب وله تاييد شعبي وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن قوات المجلس الإنتقالي تقاتل الحوثي والنفوذ الايراني في الساحل الغربي، الضالع، المسيمير، صعده، الحدود الجنوبيه للمملكة
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي، أنه مما يضيف لرصيد المجلس دوره في مكافحة الارهاب في كل من عدن، المكلا، ابين، شبوة، وبقية المحافظات وله رصيد قوي في ذلك بإعتراف دولي.
وبين هرهرة، أن ذلك بجانب نقاط قوة أخرى، مثل التفويض الجماهيري للمجلس الانتقالي، ودوره الحاسم في تحرير الجنوب
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