ورد الان... دولة خليجية تفاجئ الامارات بأول تحرك مضاد للمخططات الاخيرة لدعم انفصال اليمن .. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ناشد مندوب الكويت في مجلس الأمن، السفير منصور، جميع الأطراف التعاون مع المنظمات الدولية والعاملين فيها لضمان ايصال المساعدات لمستحقيها باليمن. وجدد السفير العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، حول اليمن، دعوته للاطراف اليمنية تنفيذ اتفاق ستوكهولهم، خاصة بشأن الموانئ الثلاثة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد المندوب الكويتي على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن وسيادته. Advertisements

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