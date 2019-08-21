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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الثلاثاء، أنها قامت بالرد على مبادرة المبعوث الأممي في ملف تبادل الأسرى في أقل من أسبوع مؤكدة له موافقتها عليها.
وقالت لجنة الأسرى في بيان” منذ موافقتنا على مبادرة المبعوث الأممي لم تصلنا أي إفادة عن تقدم ملموس في هذا الجانب سوى ما صدر منه اليوم من موقف مفاجئ”، مضيفًا” تفاجأنا بموقف المبعوث الأممي خلال إحاطته لمجلس الأمن حيث تجاهل كليا موافقتنا على مبادرته وتعنت قوى العدوان وعدم ردهم”.
وأوضحت أن أسلوب التماهي الذي يعتمده المبعوث الأممي مع النظام السعودي ومن يقف خلفه يشجع دول العدوان على المماطلة وعدم الجدية.
وطالبت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المبعوث الأممي بالكشف للرأي العام عن الطرف المعرقل والرافض لمبادرته التي طرحها.
وقالت اللجنة” يبدو أن مبادرة المبعوث الأممي الأخيرة ستلحق غيرها من المبادرات التي لم تنفذ، حتى يعلم الجميع حقيقة الموقف دون مغالطة وتمويه وتضليل”.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأسرى: تفاجأنا بموقف المبعوث الأممي وتجاهله لموقفنا من المبادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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